INTERNAUTA ENVIA GRAVE DENÚNCIA CONTRA O HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Nossa equipe de reportagem recebeu uma grave denúncia contra o hospital Santa Casa de Sobral. Veja a seguir a denúncia na íntegra:

"Meu nome é Raquel Lima e vim denunciar um ocorrido na Santa Casa de Misercórdia de Sobral no Ceará de crime contra à vida!





Meu sogro( Senhor Geraldo Magela de Maria de 89 anos de idade) foi internado em 28/01/2017 até 30/01 com um possível quadro de AVC na emergência . Onde, evoluiu para óbito.





Segundo evolução médica o paciente necessitava de um tumogragia de crânio, vaga na UTI e avaliação da equipe de neurologia. Só que quando o paciente deu entrada na unidade por volta das 3 horas da manhã a familia foi informada que o aparelho de TC encontrava se quebrado e que o mesmo seria consertado até ao meio dia . Depois a familia recebeu mais promessas falando que o exame foi para a regulação em outra unidade ( Hospital Regional ) sendo agendado ás 13 horas, depois ás 15 horas e depois ás 19 horas no plantão da Dr Germana. E assim o paciente foi agravando. No dia 29/01 diante do descaso e várias promessas sem lógica fui gritar bem alto no corredor da emergencia os crimes ocorridos e as negligências . Dai fui convidada para uma conversa no serviço social e só aceitei mediante diálogo com um representante da direção do hospital Dr Silton. Em uma conversa não muito amigável , o mesmo teve que me ouvir as faltas de sua equipe . Como :





Falta da realização do exame, vaga do UTI e avaliação da equipe neurologia. E só após *esta conversa *que meu sogro conseguiu a vaga na uti como forma de calar a minha boca já que falei que faria a denúncia ao Conselho Regional de medicina e todos os orgãos competentes. A transferência se deu no dia 29/01 por volta das 11 horas – e me disseram que o exame de tumografia seria feito por volta das 15 horas . Meu sogro até foi colocado na ambulância avançada para levar para realização do exame pelo chefe da equipe de emergência Dr Mauro . Só que meu sogro já estava muito comprometido clinicamente para realização de qualquer exame fora da unidade. E não conseguiu ir.





E a avaliação neurologia nada ............. sabemos que o médico não precisa de uma exame de tumografia para fazer um avaliação! Até porque tem vários outros métodos para avaliar o paciente e havia a solicitação deste profissional em todas evoluções médicas de acordo com prontuário.





Mais uma vez fui indagar a equipe das faltas e fui informada que a vaga do UTI só dada por insistencia minha e que ele era muito idoso e não valia a pena investir. Famosa lei de sófia !!!! Só que tenho ciência das prioridades para vaga de UTI,porém se meu sogro tinha prioridade 3 ou 4 de acordo com avaliação médica e existia a vaga porque não foi transferido logo. Destarte, o leito vago significar má versação de dinheiro público. E isso tudo a equipe da direção tendo noção dos fatos.





Gostaria de saber o que vem acontecendo com a Santa de Misercórdia de Sobral no que tange aos atendimentos. Sabemos que existe poucos recursos. Mas, jogar dinheiro público no lixo negando leito de UTI tendo o paciente necessitando e lutando para viver mais alguns minutos e o leito vago è um crime contra a vida. Será que se fosse um politico, alguém da direção desta unidade hospitalar , ou pessoa abastada financeiramente qual tratamento teria.





Isso so mostra a falta de respeito que o cidadão tem ..... e que o SUS não é universal e também não é para todos como a lei 8080/90."