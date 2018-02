INTERNAUTA SOLICITA EXPLICAÇÃO DO SAAE SOBRE A CONSTANTE FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA

Confira a denúncia na íntegra:

"Sou moradora do bairro das Nações, mais conhecido como Morada da Boa Vizinhança e de uns dois meses pra cá estamos percebendo a falta de água durante o dia em nossas torneiras. Antes faltava durante o dia e chegava de madrugada como quase toda casa tem caixa de água ate que ficávamos mais tranquilo. Hoje no entanto nem mais isso. No entanto gostaria de explicação do SAAE porque falta água em nossas torneiras e não falta água na construtora e nem para os construtores fazerem suas obras. O que acontece nesse momento."