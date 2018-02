Justiça cassa mandato do Prefeito Kilsem de Uruoca

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) proferiu sentença condenatória em desfavor do atual Prefeito de Uruoca, Francisco Kilsem Pessoa de Aquino por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2016. A decisão foi assinada na segunda-feira (05), mas o acórdão só foi publicado nesta quinta-feira (08) no Diário Oficial da Justiça do Ceará.





O processo foi aberto na justiça eleitoral, através de representação da coligação adversária "A mudança começa agora", durante a campanha eleitoral, sob a alegação de que o representado teria utilizado um veículo de som para convocar a população para inauguração de um comitê de campanha, o que fere o chamado "acordo interpartidário de propaganda eleitoral".





Ainda no despacho, o Tribunal torna tanto Kilsem quanto sua vice Maria das Graças Fernandes inelegíveis por 8 anos.





