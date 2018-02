LAMENTÁVEL: COMERCIANTE É ASSASSINADO A BALA EM GROAÍRAS

Um comerciante identificado por Adriano Marcos Fernandes Mesquita, 46 anos, conhecido como "Marcos Traíra", foi assassinada a bala na noite desta sexta-feira (23), na cidade de Groaíras, no bairro Jardim das Oliveira.





Segundo informações de testemunhas, dois indivíduos chegaram no comércio da vítima em uma motocicleta, anunciaram o assalto e em seguida balearam a vítima.