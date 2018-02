LAMENTÁVEL: CRIANÇAS SOBRALENSES PODERÃO SER ENSINADAS QUE HOMEM PODE VIRAR MULHER E VICE-VERSA

Prefeito fez lobby para mudar o voto de Dr. Estevão (PP) e conseguiu que os vereadores Rogério Arruda (PP) e Cleiton Prado (PSL) se abstivessem.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), contrariou a cultura familiar local e “abriu as portas” para aplicar a Ideologia de Gênero nas escolas. A Câmara Municipal, ontem (20), não conseguiu derrubar o veto do FG ao projeto de lei n° 2154/17. Assim, as crianças sobralenses poderão ser ensinadas que homem pode virar mulher e vice-versa.





O resultado da votação, que foi secreta, decepcionou a maioria dos presentes. Apesar da vitória da oposição com 10 votos, o veto foi mantido com 9 votos favoráveis, pois eram necessário 11 votos contra.





Em tempo





O vereador Sargento Ailton (SD) responsabilizou os companheiros Dr. Estevão e Cleiton Prado pela derrota dos bons costumes. O primeiro preferiu seguir a orientação do prefeito e manteve o veto. Já o segundo não compareceu à sessão a pedido de seu chefe político. Ele é de família cristã e foi eleito com ajuda de pastores evangélicos.





A vereadora Alexandra (PDT), que faz parte da equipe de Nossa Senhora, surpreendeu a todos e foi vaiada ao declarar apoio ao veto do prefeito Ivo Gomes. O vereador Zé Vital (PMDB) pediu a Deus para perdoar os traidores. Em tom mais duro, o vereador Zezão (PMDB) disse que tratar do assunto com crianças é pedofilia.





O padre Ítalo lamentou que a preocupação do executivo e do legislativo não era com a educação das crianças. Os sobralenses saíram revoltados da sessão que durou cerca de 2 horas. Nas redes sociais, lideranças da Igreja Católica e de igrejas evangélicos lamentaram o que foi denominado de “reinado do mal”, na postagem do padre Assis Neto.





Entenda





Sobral tem 205 mil habitantes, sendo 90% da população cristã, segundo o IBGE: 155 mil são católicos e 25 mil evangélicos.





Em outubro de 2017, Ivo Gomes trouxe um travesti do Rio de Janeiro para ministrar palestra ensinando os professores da rede municipal de ensino como aplicar a Ideologia de Gênero na sala de aula

Imagens da sessão realizada de ontem (21) na câmara municipal de Sobral:

FONTE: CEARANEWS7