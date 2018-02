LAMENTÁVEL: Morre em São José do Torto, Joaquim Neto, empresário e esposo da vereadora Fransquinha do Povo

Faleceu nesta tarde de domingo (18), o Senhor Joaquim Neto, mais conhecido como Neto do Torto, esposo da vereadora Fransquinha do Povo, que fez o comunicado oficial na sua pagina do facebook.





Neto, residia no distrito de São José do Torto, onde empresariava uma indústria de produtos derivados do alumínio. Morreu vitima de complicações no tratamento de um CA em metástase, que realiza já por alguns meses.