LÍDER COMUNITÁRIA NA SABIAGUABA É MORTA A TIROS DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA

Um homem encapuzado invadiu a casa de Simone Silva Vasconcelos, de 37 anos, e atirou quatro vezes contra a vítima. O homicídio aconteceu na tarde desta quarta-feira, 31, na rua Três Marias, na Sabiaguaba. A mulher é líder comunitária no local conhecido como Jardim dos Ventos.





De acordo com um policial militar que pediu para não ser identificado, a vítima teria alguns inimigos. Ainda nesta quarta, a Polícia recebeu a informação, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que dois homens estiveram na residência e fizeram algumas perguntas.





Conforme a versão, no começo da tarde a mesma dupla chegou, sendo que um ficou do lado de fora e outro entrou encapuzado. Quando abordou Simone o homem teria relatado "É tu mesmo" e realizou quatro disparos, todos acima do peito. Conforme o policial, a versão de que dois homens estiveram mais cedo foi recebida apenas pela Ciops e que no local não há esse relato.





Localização





A região que Simone morava é na comunidade do Gereberaba, em Sabiaguaba e reúne mais de mil famílias. Segundo a Defensoria Pública divulgou na época, em 2016 houve uma desocupação forçada no lugar e a Defensoria Pública impediu a ação. Ainda na região, existe o Jardim dos Ventos, que também foi alvo de ações de reintegração.





Conforme a Defensoria, a região ocupa os dois lados da Rua Três Marias, no bairro Lagoa Redonda. Os primeiros ocupantes da comunidade se instalaram na década de 30 e foram passando a posse para os filhos, netos e bisnetos. Os ocupantes mais recentes passaram a viver a partir de 2015.





Com o passar do tempo, a comunidade foi se organizando e conseguiu água tratada, energia elétrica e acesso para escola, posto de saúde, coleta de lixo e linha de ônibus.





