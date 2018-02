Lideranças cristãs de Sobral têm de ser explicar quanto apoio à Ideologia de Gênero

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), foi eleito com apoio de lideranças evangélicas, como o pastor Carlos Jander, da Igreja Deus Proverá. Também entraram no coro pró-FG inúmeros padres. Na segunda-feira (19), a Câmara de Vereadores votará o veto de Ivo ao PL 2154/2017, que proíbe atividades pedagógicas que visem a reprodução de conceito de Ideologia de Gênero nas escolas da rede municipal e privada. O prefeito quer porque quer que crianças sejam ensinadas que homens podem ser mulheres e vice-versa.





As lideranças cristãs precisam se explicar urgentemente aos fiéis como apoiam um político desse feitio. Sendo hoje domingo, bem que poderiam aproveitar as missas e os cultos para isso. Será que terão coragem?





Independente de padres e pastores, os fiéis prometem lotar amanhã a Câmara para pressionar vereadores a não aceitarem que pequenos sobralenses sejam expostos a um conteúdo que ainda não são aptos a entender.





Em tempo





Foi muito forte o apoio dos cristãos na eleição do atual prefeito de Sobral, na campanha de 2016. Existem suspeitas que Ivo tenha doado um terreno, próximo ao IML do município, beneficiando um dos pastores que foi fiel nas eleições de 2016.





No local, será construído um “mega” templo. O Ministério Público já investiga o caso, e a doação poderá ser cancelada.





Ivo é defensor da causa LGBT e recentemente se envolveu em polêmicas com membros da Igreja Católica. O prefeito gastou cerca de R$ 1 milhão para a realização do Bloco dos Sujos (parada gay de Sobral), na primeira semana de fevereiro do corrente ano. Ele já vem se preparando desde outubro de 2017 para incluir a Ideologia de Gênero na grade curricular das escolas.





E tem mais





O apóstolo Jander, como gosta de ser chamado, conseguiu fazer um vereador na Câmara, Camilo Motos.