Líderes evangélicos de Sobral se posicionam contra Ivo Gomes

Prefeito quer ensinar Ideologia de Gênero nas escolas públicas e privadas do Município.



Depois de silêncio inquietante, Associação de Ministros Evangélicos de Sobral (AME) se manifestou, na madrugada desta terça-feira (20), sobre o interesse do prefeito Ivo Gomes (PDT) de ensinar Ideologia de Gênero nas escolas do município. Entre outras coisas, o FG quer que as crianças saibam que homem pode casar com homem, mulher com mulher, entre outras coisas.





A Câmara Municipal vota hoje, às 17h, o veto do prefeito ao PL 2154/17, que permite mais essa afronta de Ivo contra os cristãos.





Confira posicionamento da AME na íntegra





Carta aberta

À Camara Municipal de Sobral – CE





A Associação de Ministros Evangélicos de Sobral – AME, vem mui respeitosamente a essa honrosa casa, manifestar o seu repúdio a “Ideologia de Gênero”, uma vez que fere os princípios éticos e morais que por milênios têm conduzido a familia sob orientação saudável, sempre promovendo o bem estar social, a ordem e a paz.





O Projeto de Lei que tramitou nessa casa e que sofrera Veto do poder executivo, tem por objetivo a manutenção dos valores que se constituem de fundamental importância para a Família. O veto, por sua vez “poderá”, mesmo que indiretamente, autorizar escolas e professores a submeterem nossas Crianças a ensinamentos de uma ideologia que vem se mostrando destruidora de valores morais, éticos e Religiosos. Assim sendo perguntamos:





Os senhores já refletiram sobre a matéria? Conseguiram porventura concluir quais resultados se terá com a liberação de tal ideologia? Estudiosos, psiquiatras, psicólogos, bem como a maioria absoluta das familias cristãs (78,9% da População), têm se manifestado contrários. Neste caso, por que insistir em uma lei que contraria a grande maioria das Famílias Sobralenses?





Se, porventura os senhores indagassem a seus familiares sobre o tema? O que acham que obteriam como resposta? E a vossa própria consciência? Por certo, uma lei maior, da própria vida, a isso condenaria, justamente por ser uma lei divina, e os homens não deveriam frustrar aquilo que é Sagrado.

Com o devido respeito, considerem isso antes de suas decisões e de seus votos.





Um abraço a todos, e que Deus os ilumine. Estamos orando pelos senhores e por seus familiares.