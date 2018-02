Mais de 147 mil beneficiários do INSS no Ceará não realizaram comprovação de vida

O procedimento é obrigatório e o prazo termina na próxima quarta-feira dia 28.



Aposentados e pensionistas do INSS devem ficar atentos: termina na próxima quarta-feira (28) o prazo para realização da comprovação de vida, procedimento obrigatório para manter o pagamento do benefício. No Ceará, mais de 147 mil beneficiários ainda não realizaram a atualização.





O INSS informa que não é necessário ir à agência da Previdência Social. O procedimento é realizado diretamente no banco em que o beneficiário recebe o benefício mediante a apresentação de um documento de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação e outros) e é obrigatório para todos os beneficiários do INSS que recebem seus pagamentos por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético.





Em todo o país, até fevereiro deste ano, 3,2 milhões de beneficiários ainda não compareceram aos bancos pagadores de seu benefício para realizar o procedimento. A organização e a operacionalização da comprovação de vida são de responsabilidade da rede bancária, que deve cumprir anualmente a rotina junto ao INSS.





Cada Instituição Financeira trata a data para comprovação de vida da forma mais adequada à sua gestão: existem bancos que utilizam a data do aniversário do beneficiário, outros utilizam a data de aniversário do benefício, assim como os que convocam o beneficiário na competência que antecede o vencimento da comprovação de vida.





Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto poderá ter seu pagamento interrompido.





Os beneficiários que não puderem ir até às agências bancárias por motivos de doença ou dificuldades de locomoção podem realizar a comprovação de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS.