Mais dois integrantes do PCC são encontrados mortos

Dupla estava presa na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, em Natal.

Dois detentos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foram encontrados mortos no domingo, 25, na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, no Complexo de Alcaçuz, na Grande Região Metropolitana de Natal. Lázaro Luís de França Ferreira, 34, conhecido com Nego Lázaro, e Shakespeare Costa de França, 24, chamado de Sheik, estavam com lençóis enrolados no pescoço. A suspeita é de que eles foram assassinados. Outros dez detentos da mesma organização criminosa estavam no pavilhão com a dupla.





Nego Lázaro, preso desde 2014, é apontado como líder da facção no estado. Ainda não há informações do que teria motivado o duplo homicídio. E se o crime tem alguma ligação com as mortes, no Ceará, de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e seu comparsa Fabiano Alves de Souza, o Paca, no último dia 15 de fevereiro.





O POVO Online entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social de Natal (Sesed) e aguarda posicionamento da pasta sobre o caso.