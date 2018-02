Mais um fim de semana sangrento deixa 38 pessoas assassinadas no Ceará

Além da morte de dois bandidos líderes da facção criminosa PCC, a Polícia registrou nove assassinatos na Capital, outros nove na RMF e mais 18 no interior. Investigações apontam que a maioria dos crimes tem ligação com a guerra das facções.

Trinta e oito pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana. A maioria dos crimes aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde 11 corpos com marcas de violência foram recolhidos pelas equipes da Perícia Forense do Estado (Pefoce) entre a manhã de sexta-feira (16) e o começo da madrugada desta segunda (19).





Em Fortaleza, ao menos, nove pessoas foram vítimas de assassinato nos seguintes bairros: Serrinha (2 casos), Canindezinho, Floresta, Antônio Bezerra, Cais do Porto, Messejana, Genibaú e Siqueira.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza foram mais 11 casos nos seguintes Municípios: Aquiraz (4), Caucaia (3), Itaitinga, Maranguape, Maracanaú e Chorozinho.





Sertão





No Interior Norte, mais 11 homicídios ocorreram no fim de semana, nos seguintes Municípios: General Sampaio (duplo), Ipu, Camocim, Sobral, Itapiúna, Itarema, Chaval, Guaraciaba do Norte, Varjota e Forquilha.





No Interior Sul foram sete assassinatos nos Municípios a seguir: Icó (2 casos), Crato, Aracati, Missão Velha, Jaguaruana e Mombaça.





Duplos





Ao menos, três casos de duplos homicídios foram registrados pelas autoridades policiais no intervalo do fim de semana.





O primeiro caso ocorreu no Município de Aquiraz, na RMF, onde na esxta-feira (16), por volta de 1511, foram encontrados os corpos de dois bandidos apontados como até então líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Foram identificados como Rogério Jeremias de Simone, o “Gegê do Mangue”; e Fabiano Alves de Sousa, o “Paca”, ambos paulistas.





Ainda da sexta-feira, dois jovens foram executados, a tiros, na cidade de General Sampaio (a 126Km de Fortaleza). Os dois rapazes foram seqüestrados de dentro de suas casas e mortos a tiros de pistolas, sendo identificados como Antônio Victor Reis da Silva, 23 anos; e Geovane Pedro da Silva, 21.





Já na tarde do domingo, os corpos de mãe e filho foram encontrados com marcas de tiros sobre os trilhos da Linha Férrea Norte, no bairro do Açude, em Caucaia, na RMF. Os mortos foram identificados como Francisca Sandra de Oliveira, 44 anos; e seu filho, Micael Santos de Lima, 16 anos.





(Cearanews7)