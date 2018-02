MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SOBRAL; VÍDEO

Na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 15h, a Polícia registrou mais um crim de morte foi na cidade de Sobral, precisamente no bairro Dom Expedito.





A vítima foi o jovem José Cleiton Almeida Sousa, 18 anos, natural de Sobral, residia na Rua das Flores, bairro Terrenos Novos. O jovem foi executado com vários tiros na cabeça. Os criminosos fugiram em rumo ignorado.



As Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais



A Perícia realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.



A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o homicídio.



Vale ressaltar que a vítima não tinha passagem pela polícia.





Sobral já registra 8 homicídios dolosos em 2018.

Vítima: José Cleiton Almeida Sousa

Fotos R. Soares