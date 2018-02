MAIS UMA RECLAMAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS DE SOBRAL

Veja a reclamação do internauta na íntegra:

"Boa noite.









Gostaria de fazer uma queixa à respeito do caos q se encontra o palácio de ciências e línguas estrangeiras, também conhecido como centro de linguas.









Um lugar em Sobral q representa um rico patrimônio cultural/histórico da cidade q agora se encontra "jogado" devido à péssima administração com que tudo está ocorrendo. Um lugar que me formou e era super organizado agora coloca os alunos em qualquer turma, em qualquer horário, lança um resultado na internet, quando chega lá o nome da pessoa se encontra em outro dia e horário. Crianças de 11 anos em turmas com adolescentes e adultos sendo que o certo é ter um nível próprio pra crianças de 11 a 13 anos como ocorria antigamente.









Peço encarecidamente essa publicação para que alguma autoridade leia e se prontifique a observar isso porque não pode tá ocorrendo tudo dessa maneira, que enquanto eles tentam resolver problemas operacionais as crianças estão tendo aula de maneira dificultosa e algumas até perdendo aula. Grato!"