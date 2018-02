Marido de Ivete Sangalo posta foto de gêmeas recém-nascidas

As filhas do casal se chamam Marina e Helena.

As gêmeas da rainha do Carnaval de Salvador, que vieram ao mundo neste sábado (10/2), já estão deixando os fãs de Ivete Sangalo babando. O marido da cantora postou uma foto das bebês com a mamãe, no Instagram.

As filhas da cantora Ivete Sangalo, 45 anos, nasceram durante a manhã, em Salvador. As meninas ganharam os nomes Marina e Helena. A baiana postou um vídeo no Instagram para anunciar que tinha entrado em trabalho de parto. Por volta das 6h, a assessoria da cantora confirmou o nascimento.





O parto foi cesáreo, no Hospital Aliança, e os bebês pesam cerca de 3kg cada. As filhas são fruto do casamento da artista com o nutricionista Daniel Cady. Os dois também são pais de Marcelo, 8 anos.



Via Metrópoles