Matança sem controle no Ceará deixa 526 pessoas assassinadas em janeiro

O ano começou de forma desastrosa para a Segurança Pública do Ceará, a exemplo do que ocorreu em todo o ano de 2017, quando foram registrados 5.134 assassinatos. Em apenas 31 dias de 2018, nada menos, que 526 pessoas foram vítimas de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs), isto é, homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de óbito. O número representa uma elevação de 50,7 por cento em comparação a janeiro de 2017 (349 crimes).





A média registrada no mês foi de 17 assassinatos/dia. Duas grandes chacinas deixaram 24 mortos e, ainda, 55 mulheres estão entre as pessoas executadas no período.





Somente na Capital cearense foram registrados 167 homicídios em janeiro, além de 160 nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais 199 no interior (103 na Região Norte) e 96 na Região Sul).





Na Grande Fortaleza, os 327 assassinatos foram assim distribuídos: Fortaleza/Capital (167), Caucaia (50), Aquiraz (18), Maracanaú (17), Maranguape (15), Horizonte (11), Pacajus (10), Pacatuba (9), Cascavel (8), Eusébio (6), Chorozinho (5), Itaitinga (4), Guaiúba (2) e Pindoretama (1).





No Interior do Ceará, 199 pessoas foram assassinadas, sendo 103 em Municípios do Interior Norte e outras 96 no Interior Sul.





Múltiplos





Além de duas chacinas (uma em Fortaleza, no bairro Cajazeiras, com 14 mortos; e outra na Cadeia Pública de Itapajé, com 10 vítimas), o mês de janeiro apresentou também 27 casos de duplos homicídios, cinco triplos assassinatos e um quádruplo.





O Ceará registrou também em janeiro, nada menos, que 55 mulheres assassinadas, sendo 30 na Capital, 15 na RMF e mais 10 no interior.





Veja a distribuição dos homicídios por área:





Capital ................................................ 167 homicídios





RMF .................................................... 160 homicídios





Interior Norte ..................................... 103 homicídios





Interior Sul ......................................... 96 homicídios





TOTAL ................................................. 526 HOMICÍDIOS





HOMICÍDIOS NA GRANDE FORTALEZA EM JANEIRO





Fortaleza ...... 167





Caucaia ........ 50





Aquiraz ........ 18





Maracanaú .... 17





Maranguape .. 15





Horizonte ...... 11





Pacajus ......... 10





Pacatuba ....... 9





Cascavel ....... 8





Eusébio ........ 6





Chorozinho .... 5





Itaitinga ........ 4





Guaiúba ........ 2





Pindoretama ... 1





TOTAL ......... 327