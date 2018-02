MENSAGEM DO PADRE JOÃO PAULO (IDEOLOGIA DE GÊNERO)

"Mensagem Pe João Paulo:





Caros amigos, estou no retiro do clero em Quixadá. Como cristão e sacerdote me sinto indignado e com o coração ferido por conta da postura dos vereadores de Sobral que votaram a favor da ideologia de gênero. Minha tristeza se dá porque eles dizem ser cristãos. Com essa posturam negam a fé, negam os ensinamentos do Cristo, portanto não devem dizer que são cristãos. É uma contradição e se eles tiverem consciência, não deveriam pisar os pés em uma igreja e se forem católicos deveriam se privar da comunhão. Ninguém é obrigado a ser cristão. Devemos ser coerentes. Essa orientação vale para todos nós que corremos o risco de negar a fé, cedendo as estruturas perversas dos tempos atuais. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Quem diz ser cristão precisa ser de verdade, assumindo as consequências. Estamos brincando com Deus e já estamos pagando caro por isso e vai ficar pior , não porque Deus castiga, mas porque colhemos o que plantamos. Senhor tem misericórdia de nós e do mundo inteiro."