"Milionário da Mega Sena" foi morto a tiros nesta madrugada numa seresta em Campos Sales

Um homicídio foi registrado por volta das 02h30min da madrugada deste domingo em uma seresta no Bar e Pizzaria Ponto da Pizza que funciona na Rua Vicente Alexandrino (Bairro Alto Alegre) em Campos Sales. O autônomo Miguel Ferreira de Oliveira, de 50 anos, que residia na Rua Coronel Eneas Arraes no centro da cidade, participava da festa quando foi surpreendido por três tiros efetuados por um homem que dele se aproximou e, sem qualquer discussão, sacou uma arma para efetuar os disparos.





Miguel era tido como o “Milionário da Mega Sena” e foi lesionado à “queima roupa” morrendo na mesa em que se encontrava no interior do estabelecimento. A polícia foi avisada e patrulhas com os Sargentos Roberto Bezerra, F. Alves, o Cabo Janio e os Soldados Joênio, J. Alves e Charles diligenciaram à procura do acusado que saiu caminhando e adentrou um terreno baldio que dá acesso à outra rua, onde funciona um posto de combustíveis.





Em Campos Sales as informações eram de que o mesmo ganhou prêmio da Mega Sena no valor de R$ 39 milhões em São Paulo quando, em 2011, inflacionou o mercado imobiliário local comprando imóveis. Miguel seria usuário de cocaína, vivia de aluguéis e tido como um boêmio que costumava flertar mulheres casadas. Ele respondia procedimento junto à Comarca de Mogi das Cruzes (SP) e, em Campos Sales, Ação Penal por embriaguez ao volante e desacato a uma equipe do RAIO em dezembro de 2016.





Este foi o primeiro homicídio do ano em Campos Sales, onde 15 pessoas tombaram mortas no decorrer do ano passado. O último tinha ocorrido na noite do dia 20 de dezembro, na Travessa Alexandrino por trás do CVT no bairro Alto Alegre, onde Ailton de Sousa Soares, de 22 anos, o "Capitão", foi morto com quatro tiros por dois homens que fugiram numa moto. Ele morava na Rua Padre Valdomiro naquele bairro e respondia por crimes de estupro e furto.





Por Demontier Tenório

Miséria.com.br