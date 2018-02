Ministro da Defesa autoriza forças da segurança do Ceará a receberem armas que seriam destruídas

O senador Eunício Oliveira anunciou a decisão e o governador Camilo Santana comemorou.

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, assinou um ofício que autoriza a transferência de armas apreendidas, que seriam destruídas pelo Exército Brasileiro, para o Ceará. Esse armamento deve ser utilizado pelas forças de segurança do Estado. O anúncio foi feito pelo senador Eunício Oliveira (MDB), nesta sexta-feira, 23, durante o anúncio de investimentos federais para o Ceará e lançamento do programa Ceará Veloz, no Palácio da Abolição.





Segundo o senador, o ministro designou que o secretário da Segurança, André Costa, procure o comandante da 10º Região Militar para que as armas sejam encaminhadas às forças da segurança do Ceará. "O ministro da Defesa assinou para que possam ser transferidas para o Estado do Ceará todas as armas apreendidas no Estado", relatou.





O governador Camilo Santana (PT) criticou a destruição das armas apreendidas e ressaltou que toda semana a Polícia do Ceará apreende armas russas, do exterior e rifles. Segundo ele, esse arsenal poderia ser utilizado pela própria Polícia. "Por questões de decisão da Justiça, as armas devem ser inutilizadas", lamentou.





Para Camilo, a decisão de utilização das armas pelas forças de segurança do Ceará é importante. Ele defende que a ação deveria ser realizada não só com as armas do Exército, mas pelas armas que são entregues à Justiça. "Para que elas (armas) possam ser utilizadas no combate ao crime no Ceará", destaca.