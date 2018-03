MULHER É ASSASSINADA NO DISTRITO DE UBAÚNA, EM COREAÚ

Um crime de morte foi registrado na noite desta quarta-feira (28), por volta das 20h no Distrito de Ubauna/Coreaú. Uma mulher identificada como Patrícia foi executada dentro de uma residência. Os assassinos fugiram logo após a prática do crime.



As Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.



A Perícia encaminhou o corpo para o IML de Sobral.



A Polícia Civil de Coreaú irá investigar o crime, através de um inquérito policial.