Mulher é assassinada pelo companheiro em Fortaleza

O casal tinha terminado o relacionamento recentemente.

Uma mulher identificada como Cícera Carla de Almeida, foi assassinada pelo próprio companheiro na noite desta quarta-feira (31), no bairro Parangaba, em Fortaleza.





De acordo com informações de uma amiga da vítima, Cícera seria da cidade de Barbalha, na Região do Cariri e tinha passado em uma seleção para trabalhar como enfermeira no Frotinha da Parangaba, ela estaria trabalhando e morando há pouco tempo na capital cearense.





Ainda segundo a amiga da vítima, Cícera era casada há 20 anos com este homem, identificado apenas como Alexandre, ela tinha um filho de 14 anos com o acusado.





Segundo a amiga, Cícera tinha se separado dele recentemente, ele seria do município de Icó.





Na madrugada de ontem (31), o homem veio até a casa de Cícera e a matou estrangulada e espancada. Após ter praticado o crime, o acusado pegou sua moto e saiu pelas ruas do bairro.





Já na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga, ele se deparou com uma viatura da polícia, abordou os policiais e confessou o crime.





O homem informou para a polícia, que tinha acabado de matar a mulher por estrangulamento e espancamento, ele levou a viatura até o local em que corpo da vítima estava e foi preso em flagrante.





Segundo informações da polícia, o fim do relacionamento pode ter motivado o homem a cometer este crime.





O companheiro de Cícera foi levado para o 11º Distrito Policial e depois encaminhado para a Delegacia da Mulher.