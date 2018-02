Neymar tem fissura em dedo do pé e não deve jogar contra o Real Madrid

A notícia para o PSG não é tão boa quanto o que se esperava após exames iniciais. Análises extras feitas nesta segunda-feira mostraram uma fissura no quinto metatarso do pé direito de Neymar, o que deve afastá-lo dos gramados por até um mês. Sendo assim, ele está fora do duelo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League, diante do Real Madrid, no dia 6 de março.





“Os exames complementares efetuados hoje confirmaram uma entorse no tornozelo direito, mas também a existência associada de uma fissura do quinto metatarso”, afirmou o clube em nota oficial.





O prazo exato da recuperação não foi especificado. Este tipo de lesão, porém, costuma precisar de pelo menos três semanas de recuperação.





A notícia acaba sendo pior que a esperada porque os exames da noite de domingo haviam descartado a possibilidade de uma fratura no tornozelo. O clima no PSG era de bastante otimismo quanto a presença do brasileiro em campo diante do Real.