Venho eu e minha família através desta NOTA DE AGRADECIMENTO tornar público nosso profundo agradecimento aos formados da turma de Bacharel em Direito da 2017.2 das FACULDADE LULIANO FEIJÃO - FLF, que por unanimidade votaram em dar turma o nome de nosso querido e inesquecível filho, JOSÉ AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA ARAGÃO, que pertenceu a referida turma e que faleceu no dia 23 de agosto de 2014. José Aurélio sempre foi uma pessoa amorosa, atenciosa, sem malícia, sem preconceitos, as vezes tímido, mas sempre suave e pronto para servir. Deixou em todos nós impregnado seu perfume de suavidade e leveza. Hoje continua sua caminhada nas várias moradas que o pai reservou a todos nós conforme nossos obras com disse o apóstolo.