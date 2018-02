NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Secretaria da Educação esclarece que, diariamente, três ônibus fazem a rota que passa pelas localidades de Pau D’Arco, Pau D’Arquim, Lagoa do Meio, Pedra de Fogo, e Ponta da Serra com destino à Escola de Ensino Médio Agostinho Neres Portela, no distrito de Rafael Arruda.





Com relação ao transporte dos universitários do distrito de Taperuaba, um ônibus está fazendo esta rota, com prioridade para os estudantes universitários de instituições públicas e privadas. O outro veículo que apresentou problemas mecânicos passará por reparo logo que forem concluídos os trâmites legais.





Nestas primeiras semanas de aula, estão sendo feitos os ajustes nas rotas para atender todos os estudantes com qualidade, conforto e segurança, assegurando a todos o direito de estudar.