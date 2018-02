NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral esclarece que as aulas no Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras tiveram início na segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Nesta primeira semana de aulas, estão sendo realizados ajustes nos horários das turmas para organização de acordo com a idade e nível de competências e habilidades, nas áreas de inglês, espanhol, informática e libras.





O Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras está atendendo 2.050 alunos nos turnos da manhã, tarde e noite de segunda à sábado. O compromisso é oferecer para a população de Sobral e região metropolitana atendimento e cursos de qualidade para todos os cursistas, sejam eles bolsistas, contribuintes, servidores e professores, integrando-os de forma harmônica e sem distinção.