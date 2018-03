NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria da Educação de Sobral esclarece que a seleção pública para composição de banco de recursos humanos de professores para atender necessidades temporárias das escolas do sistema de ensino do município de Sobral (Edital n° 16/2017 – SME) foi realizada de novembro a dezembro de 2017 sob a coordenação da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (Esfapege).





Seguindo o que determina o edital n° 16/2017 – SME, no subitem 1.5, a Secretaria da Educação só poderá firmar contrato com candidatos aprovados na seleção pública que apresentem o diploma da qualificação exigida para a função de professor.





Para os candidatos que concorreram nas modalidades Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos I e II, o edital prevê a exceção, no subitem 2.6.1.1, de que o candidato poderia estar “cursando o último semestre das licenciaturas, com menos de trinta créditos para finalizar o curso, nas áreas da seleção”.