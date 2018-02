ONDA DE VIOLÊNCIA QUE ASSUSTA O CEARÁ É DESTAQUE NO FANTÁSTICO; VÍDEO

Uma onda de violência assusta o Ceará. O que os moradores já chamam de guerra causou, no ano passado, 5.134 mortes no estado. Nunca foram tantas. Em janeiro de 2018, 456 pessoas foram assassinadas, o pior janeiro em cinco anos.





Quatorze delas morreram na maior chacina da história do Ceará. Na madrugada do dia 27, bandidos invadiram um clube de forró e abriram fogo. A investigação aponta para uma briga de facções. Veja mais na reportagem do Fantástico.