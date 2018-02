OUSADIA: Bandidos colocam símbolos de facção na calçada de quartel da PM na Capital

Os criminosos arrancaram os tacos da calçada e formaram os símbolos da facção Guardiões do Estado (GDE), durante a madrugada. Mais cedo, uma patrulha da PM foi alvo de tiros quando estava na porta de uma delegacia, no bairro Antônio Bezerra.

Bandidos integrantes de organizações criminosas deram mais uma demonstração de ousadia na madrugada desta quinta-feira (1º), em Fortaleza. Arrancaram mosaicos do calçadão na área de entorno de um shopping center, na zona Leste de Fortaleza, e formaram a sigla da facção Guardiões do Estado (GDE) na calçada próxima ao Quartel do 22º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Papicu. Até agora, ninguém foi preso.





A depredação do patrimônio e o gesto de afronta à unidade policial foi fotografada pelos próprios criminosos, que postaram as imagens nas redes sociais. Com os tacos arrancados do piso, eles ainda formaram palavras de ordem da facção, como “é tudo nosso” e também o número 745, numa referência à ordem das letras G, D e E no alfabeto.





As demonstrações de afronta ao Estado e à Segurança Pública vêm se tornando corriqueiras no Ceará. Em duas semanas, criminosos invadiram cinco fóruns na Região Metropolitana de Fortaleza e no Interior e deixaram as paredes pichadas com a sigla das facções. O mesmo ocorreu no começo da semana em uma escola pública localizada na Avenida Francisco Sá, na Barra do Ceará, na zona Oeste da Capital.





Atentado





Bandidos ainda não identificados dispararam tiros contra uma patrulha da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (31). Os policiais militares estavam parados na porta do 10º DP (Antônio Bezerra) quando um veículo Pálio, cor escura, passou em frente à delegacia e seus ocupantes dispararam tiros de pistola contra os PMs.





Por sorte, os tiros não atingiram os militares. Uma das balas acabou ficando cravada na fachada do distrito policial. Durante toda a noite, a Polícia fez buscas aos atiradores, mas eles não foram encontrados.





(Cearanews)