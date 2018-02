Padaria Moinho Sobral

Já está em funcionamento uma nova Padaria em Sobral.





A PADARIA MOINHO, situada na avenida John Sanford número 1570, avenida que liga aos bairros Cohab 3 e Renato Parente, em Frente ao Hospital Regional Norte.





A Padaria vem com um novo conceito em sabor de pães: pão cearense, pão melancia, pão mineirinho, delícia de coco, pão língua de sogra, entre outros. Bolos com sabor caseiro, biscoitos e torradas. Produtos novos e deliciosos com fórmulas especiais que destacam o sabor dos produtos. Tem também lanches como empadas, coxinhas, risoles, tortas, pastel, pães de queijo, entre outros.





Aceitamos encomendas. Pagamento também por cartão de crédito e débito.





Venha conhecer os produtos da PADARIA MOINHO.





Telefone de contato. TIM – 9 9338 9975. CLARO – 9 9656 9042





PADARIA MOINHO: CARINHO EM ATENDER VOCÊ.