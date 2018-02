Pai e filha são aprovados juntos em cursos de Engenharia na UFC

Até chegar à universidade, foi uma longa caminhada. João Monte e Ester Ferreira foram aprovados juntos em cursos de Engenharia. O pai com 52 anos e a filha com 17 vão estudar na Universidade Federal do Ceará (UFC) a partir de março. Eles estão com grandes expectativas para os cursos de Engenharia Ambiental e de Petróleo.





A jovem Ester já estudou em escola indígena. Ela e o pai foram alunos da rede pública de ensino antes de ingressarem na universidade.





“Eu amei estudar lá, porque os profissionais são muito competentes e tem um ensino de qualidade boa. O cansaço batia e o sono também, mas a gente procurava estudar firme todos os dias para poder alcançar nossos sonhos”, comenta a jovem.





Durante a preparação para o Enem, pai e filha fizeram da sala de jantar de casa uma sala de aula onde ficavam estudando até de madrugada. João comenta que, apesar de querer, não imaginou que chegaria tão longe. “Eu descobri que, quando a gente quer, com força de vontade, conseguimos”.





Fonte: Tribuna do Ceará