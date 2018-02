Pai é morto e criança de sete anos é baleada em Fortaleza

O pai de 34 anos foi morto e o filho de sete anos acabou baleado no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. O crime aconteceu no último sábado, 10, no cruzamento entre as ruas Teodomiro de Castro e Tulipa.





A vítima foi surpreendida pelos criminosos, que efetuaram vários disparos de arma de fogo. O pai morreu no local e a criança foi baleada no braço, de raspão.





O garoto foi encaminhado para uma unidade de saúde. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar, e uma equipe da Perícia Forense atenderam à ocorrência.





O POVO Online não divulga o nome do pai para não identificar a criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).





