PM IMPEDE FURTO A UMA AGÊNCIA BANCÁRIA DE SÃO BENEDITO

Uma tentativa de arrombamento ao cofre da agência do Bradesco do município de São Benedito foi registrada na noite deste sábado (10).





Era por volta das 19h00, quando o sistema de segurança interna do banco detectou vestígios de violação na agência e acionou a Polícia Militar. O Pelotão Policial sob o Comando do Major Timóteo rapidamente compareceu ao local.





Quando a Polícia chegou na agência os arrombadores perceberam a presença dos PMs e fugiram através de um buraco feito no teto do prédio.





No local, os Policiais encontraram uma marreta, um pé de cabra e uma barra de ferro. Em razão da ação rápida da PM, não houve violação do cofre nem dos caixas eletrônicos.





O Major Timóteo e sua equipe com o apoio do Delegado de Plantão Dr. Márcio, passaram a fazer diligências e localizaram a casa onde os criminosos estavam usando como apoio. O imóvel fica localizado na rua Italiano Julio Filizola, em um local que dá acesso aos fundos do banco. Na casa foi encontrado furadeiras, lanternas, escadas e um vasto material ligado ao arrombamento da agência. A residência foi alugada a pessoas desconhecidas pelo período de carnaval e no momento da chegada da Polícia não havia ninguém no local.





O material encontrado foi apreendido e levado para Delegacia. As investigações continuam no sentido de identificar e prender os responsáveis pelo arrombamento.





Fonte: Ibiapaba 24 horas