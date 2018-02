PM usa redes sociais para desabafar contra prisão de colegas e manda recado à CGD

Depois de ameaçar sair das ruas e deixar a cidade sem policiamento, a tropa da Polícia Militar se mostra ainda indignada diante da detenção de três militares acusados de praticar tortura contra adolescentes moradores de uma favela da zona Leste da Capital. Nas redes sociais, os militares manifestaram a revolta contra os atos da Controladoria Geral de Disciplina (GDE). Vídeos de PMs fazendo declarações se multiplicaram nas redes sociais.





Em um deles, um policial decide “mandar um recado” à CGD após a prisão de bandidos e a apreensão de armas de fogo numa favela da Praia do Futuro. O militar se diz indignado, mas garante que a PM continua trabalhando nas ruas a favor da sociedade e que não vai parar de combater o crime.





O incidente registrado nesta sexta-feira – quando policiais foram acusados de tortura – elevou o tom dos militares e a insatisfação da tropa com o que eles chamam de perseguição da CGD à Corporação.





Apesar da gravidade do fato, nem a direção da CGD nem a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se manifestaram acerca do fato.





Após a ameaça de aquartelamento da tropa e de invasão ao prédio da Controladoria, os três militares acusados do crime foram ouvidos em depoimento e liberados, mas devem ser alvo de um processo Administrativo Disciplinar (PAD). Eles teriam detido adolescentes após estes, por ordem de traficantes, terem depredado a calçada do quartel do 22º BPM (Papicu) e feito com as pedras formarem siglas e números em alusão à facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).





VEJA O VÍDEO:

Fonte: Cearanews7