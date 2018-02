PMs DO RAIO APREENDEM REVÓLVER E COCAÍNA NA VILA RECANTO

Na noite de domingo (11), a Equipe RAIO 05 recebeu informações anônimas de uma residência no bairro Vila Recanto I, que estaria comercializando entorpecentes naquela área. Ao chegar no local, os policiais militares encontraram um homem na posse de um revólver calibre 32 com três munições intactas. Logo após as buscas no domicílio, foram encontrados vários papelotes de cocaína, dinheiro e material para embalar a droga.





Emanoel Rogério Loiola de Sousa, 34 anos, foi conduzido par a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190