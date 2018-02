Polícia Civil captura dois suspeitos de tráfico de drogas em Itapajé

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Itapajé, capturou dois indivíduos, suspeitos de tráfico de drogas, no município de Tejuçuoca - Área integrada de Segurança 17 (AIS 17). O adulto foi preso em flagrante traficando drogas e, horas depois, sua companheira, uma adolescente de 17 anos, foi apreendida no mesmo local e pelo mesmo motivo. O fato aconteceu na quinta-feira (08).

Os policiais civis encontraram com eles 10,6 gramas de maconha (19 trouxinhas). Leornado Mesquita Sousa (30) foi preso em flagrante na residência da companheira, que é menor de idade. Ela foi captura posteriormente. A dupla não tinha antecedentes criminais.





O delegado André Cícero deu voz de prisão para o casal por tráfico de drogas. No momento da apreensão, a menor confessou ser traficante e que seu companheiro já havia sido preso pelo mesmo crime horas antes. Leonardo, por sua vez, alegou ser apenas usuário e que estava na casa da namorada consertando uma porta. A adolescente também foi encaminhada para a delegacia de Itapajé, onde foi feito um boletim de ocorrência circunstanciado. (Com informações da Polícia Civil)