POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL APREENDE DROGAS E PRENDE 05 PESSOAS

Policiais civis da Delegacia Regional de Sobral deram cumprimento na manhã desta quarta-feira (21) a três mandados de busca e apreensão domiciliar na Rua Bangu, no bairro Alto da Brasília, cidade de Sobral. Foram apreendidas nas três residências drogas do tipo maconha e crack, além de outros apetrechos que denotavam a prática de tráfico de drogas, como dinheiro trocado, saquinhos plásticos, canivetes, etc.





Os mandados foram deferidos pela primeira vara criminal da Comarca de Sobral.





Após denúncias anônimas, os inspetores Delegacia Regional fizeram os primeiros levantamentos e com a procedência das informações, foi feita a representação judicial pela busca e apreensão domiciliar.





Foram presos durante a operação Aline Pinto da Silva, Francisca Célia Alves Pinto, Pascoal Alves Pinto, Michele de Oliveira Ripardo e Paulo Ricardo da Silva vulgo "Neguinho Djé". Este último autuado responde já a vários crimes como homicídio, roubo, receptação e foi posto em liberdade provisória há poucos meses. Aline e Francisca Célia (mãe e filha) já tem antecedentes por tráfico.





Os autuados foram todos encaminhados para a cadeia pública de Sobral.









DENÚNCIA ANÔNIMA





Disk denúncia da Delegacia de Polícia Civil de Sobral: (88) 3677.4711 e (88) 98807.5514. Sigilo garantido.

Fonte: Sobral 24 horas