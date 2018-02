POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR DE COREAÚ-CE PRENDEM ACUSADO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO

Em uma resposta rápida a polícia Civil, com o apoio da PM prenderam na tarde desta quinta-feira, dia 22/02/2018, o suspeito Vladimir Alves do Nascimento, este é acusado de prática de crime de tentativa de latrocínio contra o comerciante Francisco das Chagas Frota, fato esse ocorrido na madrugada do dia 005/02/2018, em frente a casa da vítima.





Na ocasião do crime, a vítima chegava de seu estabelecimento comercial (CHURRASCARIA E PIZZARIA FORNALHA GRILL), situada na cidade de Moraújo-CE, quando foi abordada, juntamente com sua esposa, em frente a sua residência, por três indivíduos, sendo que dois dos assaltantes usavam armas. Um usava um simulacro de arma de fogo, o outro uma faca, o terceiro estava desarmado.





Os criminosos foram bastantes violentos, chegaram a lesionar a vítima Francisco das Chagas Frota com pelo menos cinco facadas. Conseguiram subtrair do ofendido uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais em espécie), dinheiro esse que teria sido apurado no comércio da vítima.





Após esse crime, a polícia civil foi acionada e começou a investigar o fato, a investigação mostrou que os autores desse crime foram Vladimir Alves do Nascimento, na companhia de mais dois menores de idade.





Depois de concluída a investigação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado Vladimir Alves do Nascimento, que foi deferida pelo poder judiciário e devidamente cumprida na tarde desta quinta-feira. O investigado referido encontra-se recolhida na Cadeia Pública de Coreaú-CE a disposição da justiça.