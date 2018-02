POLÍCIA CIVIL FAZ MEGA OPERAÇÃO EM COREAÚ E PRENDE 15 PESSOAS

Equipes da Delegacia Municipal de Coreaú/Ce, Delegacias Regionais de Sobral e Tianguá e suas respectivas Delegacias Municipais, com apoio do Departamento de Polícia do Interior Norte, deflagaram na madrugada desta quarta-feira, dia 7, uma operação contra membro de uma facção criminosa. Na operação foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e prisão na residências de homicidas e traficantes ligados a uma facção criminosa, na ocasião foram presos cerca de 15 pessoas, alguns em flagrante delito, como também, por força de mandados de prisão. Dentre as prisões, dois indivíduos considerados líderes da facção na região foram presos com armas e drogas e ainda resistiram a prisão, atirando contras os policiais civis. No total cerca de 16 pessoas foram presas e todos os mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos.



Na operação da Polícia Civil foram apreendidos: 1 pistola 380, 1 revolver calibre 38, 1 revolver calibre 32, muita munição e droga foram apreendidos.





Todos os presos foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Coreaú, para a lavratura dos procedimentos legais.

Fonte: Sobral 24 horas