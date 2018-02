POLÍCIA MILITAR DE GROAÍRAS PRENDE INDIVÍDUO DE ALTA PERICULOSIDADE

Por volta das 21h de ontem (27), Policiais Militares da cidade de Groaíras realizaram a prisão do indivíduo Deusimar Primo do Nascimento, fugitivo da Cadeia Pública de Hidrolândia, considerado de alta periculosidade. Deusimar é acusado de fazer parte da quadrilha do Cícero (estuprador).





Após o recebimento de várias denúncias, os policiais se deslocaram até a localidade de "Flamengo", zona rural do município de Groaíras, onde conseguiram recapturar o fugitivo em uma casa abandonada. Os PMs conduziram Deusimar para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral, para as devidas providências.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves