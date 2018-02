POLÍCIA REGISTRA TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO BAIRRO PARQUE SILVANA; VÍDEO

Por volta das 00h30 desta sexta-feira (2), foi registrada mais uma tentativa de homicídio em Sobral, no bairro Parque Silvana.

Criminosos em uma motocicleta efetuaram vários tiros contra um jovem, alvejando-o com pelo menos 4 tiros. Uma equipe do SAMU esteve no local e prestou os primeiros socorros, socorrendo-o para o hospital Santa Casa.





Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, colhendo informações do crime.





Os acusados fugiram em rumo ignorado.