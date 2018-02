POLICIAIS DO RAIO PRENDEM HOMEM COM UM REVÓLVER NO CENTRO DE SOBRAL

Na noite de ontem (12/02), a Equipe RAIO 05 realizava patrulhamento pela Avenida Dom José, no centro da cidade, quando foi visualizado um homem acusado de uma tentativa de homicídio no último dia 03/02 no bairro Dom Expedito e já conhecido das composições policiais.





Durante abordagem pessoal, foi encontrado com Isaías Gomes, um Revólver Calibre 32 com cinco munições intactas, além de vários outros objetos.





O suspeito foi conduzido para a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190