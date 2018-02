POLICIAIS MILITARES DE SANTANA DO ACARAÚ TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Na manhã deste sábado (24), por volta das 10:30, Policiais Militares de Santana do Acaraú efetuaram a prisão em flagrante de José Garcia de Souza, 65 anos, residente na cidade de Groaíras. A prisão aconteceu du rante uma blitz. O acusado foi flagrado transitando com um revólver calibre 38 com cinco munições .





José Garcia foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.





Policiais Militares que participaram da prisão: Subtenente Castro, Sargento Sousa, Soldado Jefferson e Soldado Alves.





Fonte: Sobral 24 horas