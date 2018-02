Prefeitura de Sobral divulga programação do Carnaval 2018

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), divulgou a programação do Carnaval 2018. Este ano, a folia vai invadir a sede e os distritos do município com muita alegria e animação.





De acordo com o titular da Secjel, Igor Bezerra, “no ano passado, realizamos 4 apresentações e este ano vamos realizar 12. Isso mostra que a política de descentralização e ocupação dos espaços públicos desenvolvida pela Prefeitura faz com que as ações culturais cheguem a um número maior de pessoas”, enfatizou Igor Bezerra.





Veja a programação:





- Sábado (10/02)





Distrito de Aprazível

Banda Hereditárius Frevilhando

Local: Praça da Igreja

Horário: 21 horas





Distrito de Taperuaba

Eveline e Banda Axé

Local: Praça da Igreja

Horário: 22 horas





- Domingo (11/02)





Distrito de Bonfim

Ferrugem Elétrico

Local: Balneário do Rio

Horário: 12 horas





Distrito de Taperuaba

Banda Patrulha

Local: Praça da Igreja

Horário: 22 horas





Distrito de Aracatiaçu

Renê Django

Local: Bairro Caucaia

Horário: 22 horas





Carnaval das Crianças

Parque da Cidade

Banda Esquema 10

Local: Praça João Dias

Horário: 17 horas





- Segunda-feira (13/03)





Distrito de Jordão

Gustavo Muniz e Banda

Local: em frente à igreja

Horário: 20 horas





Distrito de Patriarca

Levaxé

Local: em frente à igreja

Horário: 20 horas





- Domingo (14/02)





Desfile das Escolas de Sambra

Local: Avenida Dr. Guarany

Horário: 19 horas





Distrito de Jaibaras

Show Musical

Local: ao lado do Tucunaré Clube

Horário: 19 horas