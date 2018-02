Prefeituras no Ceará têm 664 vagas abertas, e salários chegam até R$ 9.700; confira lista

O Interior do Ceará tem prefeituras municipais com concursos abertos para o preenchimento de 664 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar até R$ 9.700. As vagas são em Aracati, Barbalha, Canindé e Camocim.









ARACATI





A Prefeitura Municipal de Aracati recebe, até o dia 8 de março, as inscrições do concurso que vai preencher 72 vagas, além de formar cadastro de reserva, nos cargos de guarda municipal 2ª classe (50), fiscal de obras e serviços públicos (8), auditor fiscal (8) e fiscal ambiental (6).





Os cargos de fiscal de obras e de guarda municipal exigem nível médio completo, sendo que o candidato à guarda também deve possuir carteira de habilitação nas categorias A e B. Os salários oferecidos são de R$ 2.122,69 e R$ 1.633,73 (com adicional de risco de vida), respectivamente. Já para o posto de auditor fiscal é exigido nível superior em qualquer área, cuja remuneração é de 2.676,32.





Para concorrer a fiscal ambiental, o candidato deve possuir ensino superior completo em algum dos seguintes cursos: Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Geologia, Agronomia, Geografia (Bacharelado), Engenharia de Pesca, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Biologia, Engenharia Sanitária ou Engenharia Química. O posto paga R$ 2,676,32 por mês.As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais





As inscrições podem ser confirmadas pelo site, mediante o pagamento das taxas que custam R$ 100 (nível médio) ou R$ 130 (superior). As provas objetivas acontecem no dia 22 de abril para todos os cargos. Os concorrentes a cargos de nível superior também passarão pela avaliação de títulos.Candidatos a guarda municipal passarão ainda por avaliação de saúde, avaliação física, psicológica, investigação social e pelo Curso de Formação Profissional.









BARBALHA





A Prefeitura de Barbalha recebe inscrições em seu concurso que conta com uma oferta de 26 vagas, sendo 22 para cargos com exigência de ensino médio e quatro para nível superior. Para todas as opções de ensino médio, o inicial é de R$ 1.183,92, enquanto para as de nível superior é de R$ 2.500, com jornadas de trabalho de 20 horas semanais para as carreiras de nível superior e 40 para as demais.





Quem possui ensino médio poderá concorrer aos cargos de agente comunitário de saúde – PSF bairro Vermelho (1 vaga), agente comunitário de saúde PSF II Sítio Mata (1), agente comunitário de saúde – PSF III – Minha Casa Minha Vida (4), agente comunitário de saúde IV – Malvinas (3), agente comunitário de saúde V – Centro I (1), agente comunitário de saúde VI – Macaúba (1), agente comunitário de saúde VII – Bela Vista (1), agente comunitário de saúde VIII – Arajara (1), agente comunitário de saúde IX – Bulandeira (1) e agente de combate às endemias (8).





Para nível superior, há chances de analista ambiental (1, com formação em engenharia química), analista ambiental (1, com formação em engenharia civil), fiscal ambiental (1, com formação em engenharia agrônoma) e fiscal ambiental (1, com formação em engenharia ambiental).





As inscrições podem ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da organizadora, a Consulpam. As taxas são de R$ 75 para os cargos com exigência de ensino médio e R$ 150 para as de nível superior. O prazo vai até 28 de fevereiro. A aplicação das provas está marcada para ocorrer em 8 de abril.









CANINDÉ





por sua vez, a Prefeitura de Canindé visa preencher 126 postos para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados atuarão no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canindé (SAAE).









Há ofertas disponíveis para agente de endemias, arquiteto, assistente social, desenhista cadista, enfermeiro, engenheiro ambiental e sanitarista, engenheiro civil, fiscal ambiental, fiscal de obras e posturas, fiscal tributário, fisioterapeuta, inspetor sanitário, merendeira, nutricionista, professores (PEB I e PEB II nas áreas de Biologia, geografia, história, inglês, português e matemática), publicitário, recursos humanos, secretario escolar, topógrafo, turismólogo, veterinário, vigia, encanador, leiturista, operador de sistema, artífice especializado, auxiliar de administração e pedreiro.





A Prefeitura oferece salários que variam de R$ 954 a R$ 8.433. As jornadas oscilam de 36 a 40 horas semanais. As inscrições para o concurso da Prefeitura de Canindé vão até o dia 9 de março, no site. A taxa de participação custa de R$ 65 a R$ 125. O processo seletivo consistirá em provas objetiva, discursiva/produção textual e avaliações de títulos. A primeira etapa ocorrerá no dia 15 de abril.









CAMOCIM





Também estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura Municipal de Camocim. A seleção visa o preenchimento de 220 vagas imediatas, além de reservar outras 220 para formação de cadastro reserva (CR). O cargo de agente administrativo (60 vagas) requer ensino médio completo e curso de editor de texto e planilha eletrônica. O salário inicial é de R$ 954. Já para técnico em enfermagem (5) e técnico em higiene bucal (5), a exigência no concurso é de curso técnico. Os respectivos vencimentos são de R$ 974,07 e R$ 954.





Quem tem o nível superior está apto às carreiras de assistente social (2), farmacêutico (2), fonoaudiólogo (1), médico psiquiatra (1), psicólogo (2), terapeuta ocupacional (2), professor PEB I (84) e professor PEB II nas disciplinas de ciências (3), educação física (3), geografia (2), história (2), inglês (3), matemática (20), música (3) e português (20). As remunerações partem de R$ 1.386,20 e chegam a R$ 7.795,29.





O Centro de Treinamento e Desenvolvimento - CETREDE será o responsável pela organização e execução do processo seletivo. O cadastro deverá ser efetuado no endereço eletrônico até o dia 14 de fevereiro. Os valores da taxa de inscrição são de R$ 85 para ensino médio e curso técnico e R$ 125 para formação superior. O pagamento do boleto bancário deverá ser efetuado até a data limite de 16 de fevereiro, observado o horário de funcionamento do banco.





As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data prevista de 18 de março, em locais e horários a serem divulgados no site do CETREDE, a partir do dia 12 desse mesmo mês.