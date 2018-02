Presidente do MDB de Sobral repudia aprovação da Ideologia de Gênero nas escolas

Dr. Oscar Rodrigues Júnior disse que "ficou provado mais uma vez que aqueles vereadores que votaram a favor do prefeito"



O presidente do MDB de Sobral, Oscar Rodrigues Júnior, emitiu nota de repúdio, nesta quarta-feira (21), sobre a aprovação do ensino da Ideologia de Gênero nas escolas do município. “Ficou provado mais uma vez que aqueles vereadores que votaram a favor do prefeito, comungam com ideais ridículos e perniciosos produzidos por mentes doentes que querem banalizar em nossa cultura seus desvios de conduta”.





Confira a nota na íntegra





Senhores sobralenses,





Infelizmente Sobral perdeu na votação da Ideologia de Gênero, e ficou provado mais uma vez que aqueles vereadores que votaram a favor do prefeito, comungam com ideais ridículos e perniciosos produzidos por mentes doentes que querem banalizar em nossa cultura seus desvios de conduta.





Sobral é uma das cidades mais religiosas do Ceará. Nasci em Sobral e fui criado aqui. Conheço o peso da igreja católica e atualmente também o peso das igrejas evangélicas. A sociedade sobralense jamais aceitará tamanho desatino à nossa cultura e à nossa religiosidade.





Os vereadores que votaram a favor do prefeito, trocaram o interesse do POVO pelos interesses particulares seus e do Prefeito. Faltou-lhes caráter suficiente para impor seus próprios pensamentos, portanto, não são dignos de serem ouvidos nas residências dos sobralenses, nem de continuarem nos representando.





Guardemos os nomes deles. Sobral, precisa de HOMENS e MULHERES que nos representem, não de fantoches que sirvam para dizer “amém” às vontades do prefeito, como agora assistimos em Sobral.





Lamentamos, mas sempre há como mudar os nossos destinos. As eleições vêm aí. Vamos guardar o nosso repúdio e apresentá-lo no nosso voto nas próximas eleições.





A sociedade sobralense não esquecerá jamais dessa traição à família e aos ideais cristãos.





Oscar Rodrigues Júnior