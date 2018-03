Preso em Quixadá homem acusado de aplicar golpe de quase R$ 1 milhão em padre

Monsenhor Orlando de Lima foi encontrado morto em sua residência no último dia 16 deste mês.

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (28) em Quixadá um falso assessor parlamentar acusado de aplicar vários golpes no Monsenhor Luis Orlando de Lima, encontrado morto em sua residência no último dia 16 deste mês. De acordo com o delegado Marcus Damasceno, em entrevista ao site Monolitos Post, Leanderson Pereira de Araújo teria deixado o padre com dívidas que podem chegar a R$ 1 milhão de reais.





O delegado informou ainda que, após a morte do padre, Leanderson ainda teria procurado o bisco diocesano Dom Angelo Pignoli para quitar as dívidas deixadas por Monsenhor Orlando e tentar desviar o foco das investigações. Ainda segundo o delegado Marcus Damasceno, o padre deixou uma carta com 18 páginas, onde narra todos os detalhes do envolvimento com Leanderson desde agosto de 2017.





Veja abaixo a entrevista do repórter Everardo Gomes, da TV Monólitos de Quixadá:

(Cearanews7)