Preso toma arma de policial e faz promotora refém durante audiência em Fortaleza

Homem foi preso novamente momentos após a tentativa de fuga.

Um homem que estava preso tomou a arma de um policial militar e fez uma promotora de Justiça refém quando prestava depoimento no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (21). O homem foi preso novamente momentos após o crime.