PRF APREENDE CIGARRO E WHYSKI CONTRABANDEADO

No dia 25/02/2018, por volta das 19h, após receber denúncias de usuários da rodovia, dando conta de um automóvel FIAT/DOBLÔ PRATA, placa OQD0330/CE, deslocando-se no sentido TIANGUÁ/SOBRAL realizando manobras irregulares (zig zag) e arriscadas, equipe PRF lotada no Posto de Sobral/CE realizou imediatamente deslocamento na tentativa de interceptar o referido veículo. Quando então, por volta das 20h a equipe PRF localizou no Km 256 da Br 222 o veículo Fiat DOBLÔ Essence 1,8, placas OQD0330/CE e o condutor no local do fato ainda e, apresentando sinais e sintomas de alucinação e que não lembrava de nada por ter, segundo ele teria ingerido "rebites". Ao realizar inspeção no interior do veículo, observou grandes caixas e diversos pacotes de cigarro e garrafas de Whyski. Fundou-se a suspeita do veículo estar sendo usado para transporte de produto irregular (contrabando). Após contagem a quantidade de 1.747 pacotes de cigarro cada um com 10 maços Marca Bellois Rouge e 11 garrafas de Whyski Black Label. Produtos de procedência estrangeira não regularizado no brasil e com indícios de falsificação. Sendo indagado o condutor afirma que entregaria em Fortaleza/CE. Diante dos fatos, o condutor, juntamente com o veículo e carga, foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral-CE, pelas condutas tipificadas no Art 334 do Dec Lei 2.448/40 (CP) c/c Arts 2º e 3º do Dec Lei 399/68 (Contrabando) para os procedimentos legais previstos.