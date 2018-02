PROFISSIONAIS DO PSF DO DOM EXPEDITO INTERAGEM COM A COMUNIDADE DO BAIRRO

O PSF Maria Eglantine, localizado no bairro Dom Expedito, promoveu na tarde de hoje (08), um movimento chamado SAÚDE NA COMUNIDADE, visando levar pra mais perto da população da Várzea Grande a oportunidade que trabalhadores da área não tem durante o horário de trabalho.





O movimento teve como maior objetivo a distribuição de preservativos, orientação sexual para um carnaval seguro, e formas de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis. No ato também houve distribuição de panfletos sobre doação de sangue em parceria com o Hemoce, Aedes aegypti e os cuidados com a chegada da quadra chuvosa, finalizando Hanseníase e seus sintomas.





A recepção foi bastante calorosa, e o resultado foi melhor que o esperado!





#saúdenacomunidade

#carnavalsemdsts