Bandidos atacam cidade de Uruoca, explodem bancos e atiram contra a delegacia

Grupo armado invadiu o Município na madrugada desta sexta-feira e agiu com extrema violência. A Polícia faz um cerco na região na tentativa de localizar a quadrilha. Moradores acordaram assustados com a ação criminosa.





A cidade de Uruoca, na Região Norte do estado (a 280Km de Fortaleza), tornou-se o quarto Município cearense a ser atacado por ladrões de banco neste ano. Na madrugada desta sexta-feira (2), por volta de 2 horas, bandidos invadiram duas agências bancárias e explodiram os caixas.





O crime foi registrado pelo Comando do Policiamento do Interior Norte (CPI-Norte) cerca de uma hora depois. Conforme os relatos chegados à Capital, uma quadrilha numerosa invadiu a cidade e se dividiu em três grupos. O primeiro se dirigiu à sede do Destacamento da PM e começou a atirar, impedindo os policiais de plantão de saírem do prédio para reagir ao ataque.





O restante da quadrilha assaltou, simultaneamente, a agência do Banco do Brasil e um poste de atendimento do Bradesco. Os criminosos, além de fortemente armados contavam com artefatos que foram utilizados na explosão de caixas eletrônicos. A Polícia, no entanto, não sabe, ainda, se os ladrões conseguiram roubar o dinheiro.





À princípio, não houve notícias de feridos ou reféns. Após o grupo armado deixar a cidade, os policiais conseguiram, finalmente, manter contatos com os destacamentos e companhias de cidades próximas como Martinópole, Moraújo, Senador Sá e Viçosa do Ceará, que mandaram reforços e fecharam as estradas da região. Até o momento, porém, não há informações sobre prisões ou paradeiro do bando.





Ataques a bancos no ceará em 2018:





1 – (11 de janeiro) – Bandidos invadem a cidade de IBARETAMA e explodem os caixas eletrônicos da agência do Bradesco.





2- (24 de janeiro) – A cidade de VARJOTA é atacada por uma quadrilha armada que explode os caixas eletrônicos da agência do Bradesco.





3 – (28 de janeiro) – O ataque de criminosos, desta vez, é na cidade de SOLONÓPOLE, onde uma quadrilha fortemente armada ataca o Bradesco. Antes, o mesmo grupo atacou o Fórum da vizinha cidade de Jaguaretama.





4 – (2 de fevereiro) – Assalto às agência do Bradesco e Banco do Brasil da cidade deURUOCA.





Confira o estrago em Uruoca:

(Com informações do Cearanews7)